Украинский певец Владимир Дантес решил использовать хитрость для того, чтобы отомстить своей жене Наде Дорофеевой, и обратился к украинцам за советом.

Ранее в звездной семье назрела настоящая «война». Дорофеева в своих сториз пошутила над мужем из-за слишком маленьких губ, а тот придумал, как ей отомстить. Так Дантес заявил, что очень хочет завести собаку назло супруге, которая активно выступает против этого.

Как пишет Politeka.net, в новых сториз Владимир снова вернулся к этой идее. На этот раз певец решил использовать хитрость, чтобы уговорить свою жену завести собаку.

На кадрах Дантес показался в магазине возле прилавка с поводками, ошейниками и прочими аксессуарами для собак.

«Ребят, есть вопросик. Так как Надя против пока собаки, скажите, а если я куплю сначала поводок, ошейник или какие-то там расчески…может потихоньку собирать все для собаки?», - поинтересовался у подписчиков певец.

Судя по всему, идея завести четвероногого друга никак его не покидает, несмотря на протесты Дорофеевой.

Напомним, Дантес нашел нестандартный способ отомстить Наде Дорофеевой за унижения.

Как сообщала Politeka, лохматый Владимир Дантес удивил необычным признанием в машине.

Также Politeka писала, что Дорофеева после серьезного отравления заговорила о своём самочувствии.