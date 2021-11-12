Такою її не часто побачиш

Українська співачка Настя Каменських на ніч дивлячись показала себе вдома в ліжку і без макіяжу, вразивши шанувальників своєю природною красою.

Як пише Politeka.net, популярна виконавиця порадувала фанатів новим коротким відео на своїй сторінці в Тікток. Настя часто балує підписників кадрами, на яких з'являється у вечірніх нарядах і при повному параді. Однак, на цей раз зірка вирішила показати більш невимушений образ.

На відео Каменських здалася в чорній майці з мереживом, що обрамляє декольте. Наряд був схожий на верх від пеньюара, проте точно сказати було не можна, так як Настю було видно тільки по груди.

На обличчі співачки не було видно косметики, а її волосся спадало вниз вільними хвилями без слідів укладання.

У такому вигляді Каменських мило дуріла перед камерою під пісню «Take on Me» групи A-ha. Співачка посміхалася, поправляла волосся, а в якийсь момент завалилася на ліжко.

Шанувальники не змогли пройти повз такого відео.

"клас тут така справжня!", "Прикольно", "а-ha Супер!", "Легенда шоу-бізнесу", "Насть, це правда що ти з Потапом одружені?", "Моя. Подушка. Настя", - пишуть люди.

Нагадаємо, Каменських, влаштувавши танці, засвітила свою величезну гардеробну з полицями до стелі.

Як повідомляла Politeka, Настя Каменських розговорилася про нову "закоханість".

Також Politeka писала, що Каменських чесно показала обличчя без косметики і фільтрів на прогулянці з Потапом.