Володарка титулу "Міс Україна-2021" 22-річна Олександра Яремчук зіткнулася з проблемою, яка стала перешкодою для участі в конкурсі "Міс Світу".

Переможниця 30-го конкурсу краси "Міс Україна" 22-річна Олександра Яремчук може не представити Україну на конкурсі "Міс Світу", який відбудеться у Пуерто-Ріко 17 грудня. Про це йдеться в сюжеті ТСН, пише Politeka.net.

Підготовка до конкурсу має розпочатися вже за тиждень, тому в цей час Яремчук вже має бути на місці. Тільки ось модель зіткнулася з проблемою, яка стала перешкодою для потрапляння на захід.

Як виявилося, Яремчук відмовляють в американській візі, з якою впускають у Пуерто-Ріко. Примітно, що про причини не повідомляється. Організатори не кажуть - у візі відмовлено через саму модель, або через пандемію. Яремчук навіть не приймають на зустріч до посольства.

Дирекція "Міс України" направила лист консулу з проханням посприяти в отриманні документа.

Якщо питання з візою не вирішиться, то замість Олександри Яремчук поїде володарка титулу "Міс Інтернешнал" Ольга Шамрай, у якої все добре з документами.

Нагадаємо, "Міс Україна Всесвіт" потрапила в аварію, відомі подробиці

Як повідомляла Politeka, Нова "Міс Україна Всесвіт" модним одягом

Також Politeka писала, що "Міс Україна" в сміливому вбранні показала форми крупним планом