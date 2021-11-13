Обладательница титула "Мисс Украина-2021" 22-летняя Александра Яремчук столкнулась с проблемой, которая стала препятствием для участия в конкурсе "Мисс мира".
Победительница 30-го конкурса красоты "Мисс Украина" 22-летняя Александра Яремчук может не представить Украину на конкурсе "Мисс мира", который состоится в Пуэрто-Рико 17 декабря. Об этом говорится в сюжете ТСН, пишет Politeka.net.
Подготовка к конкурсу должна начаться уже через неделю, поэтому в это время Яремчук уже должна быть на месте. Только вот модель столкнулась с проблемой, которая стала препятствием для попадания на мероприятие.
Как оказалось, Яремчук отказывают в американской визе, с которой впускают в Пуэрто-Рико. Примечательно, что о причинах не сообщается. Организаторы не говорят - в визе отказано из-за самой модели, или из-за пандемии. Яремчук даже не принимают на встречу в посольство.
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Дирекция "Мисс Украины" направила письмо консулу с просьбой посодействовать в получении документа.
Если вопрос с визой не решится, то вместо Александры Яремчук поедет обладательница титула "Мисс Интернешнал" Ольга Шамрай, у которой все хорошо с документами.
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