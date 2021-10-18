Известная модель и "Мисс Украина 2020" Лиза Ястремская показала в сети чарующее фото и засветила лишнее в откровенном наряде.

Как сообщает Politeka.net, популярная модель, которая в прошлом году завоевала корону конкурса "Мисс Украина", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз девушка выложила на своей странице очаровательное фото, на котором появилась в смелом образе.

На новом снимке Елизавета умостилась на кресле в уютной комнате. Девушка появилась перед камерой в роскошном темном платье с очень глубоким вырезом, который засветил упругое декольте и хрупкие плечи. Ее роскошные волосы распущены и мягкими прядями спадают на плечи, а на лице аккуратный вечерний макияж, она хищно смотрит в объектив, испепеляя своим взглядом.

В подписи к фото Ястремская написала: "В твоих глазах". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото модели, засыпая ее комплиментами: "Как красиво", "Глаза, вау", "Прекрасные глаза", "Очень красивая", "Прекрасная", "Самая красивая девушка", "Моя любовь", "Великолепная Мисс Вселенная Украина".

Напомним, Скандал гремит на "Мисс Украина", победительница дошла до суда: "Лишили титула и отобрали корону".

Как сообщала Politeka, "Мисс Украина 2020" Ястремская в ультракоротком топе показала, чем заслужила свой титул: "Когда все идеально".

Также Politeka писала, что "Мисс Украина 2020" Ястремская в "дырявом" наряде сверкнула эталонной фигурой: "Майами".