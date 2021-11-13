63-річна голлівудська актриса Шерон Стоун підкреслила струнку фігуру костюмом "хижого" забарвлення - шанувальники обсипали зірку комплементами.

Знаменитість почала свою кар'єру з модельного бізнесу, а потім "перекочувала" у фільми, передає Politeka.net.

Шерон Стоун, шерон, скрін

Шерон Стоун часто критикували за акторську гру, за що кілька разів вона була номінанткою антипремії "Золота малина". Однак попри що, зірка залишається улюбленицею публіки.

Зараз актрисою захоплюються мільйони в різних країнах світу. Тільки на сторінку Шерон Стоун в Instagram підписані 2,8 млн користувачів мережі.

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На новому фото Шерон Стоун просто здивувала всіх зовнішністю. 63-річна красуня підкреслила струнку фігуру костюмом "хижого" забарвлення - леопард.

Стильні аксесуари і широка посмішка стали відмінним доповненням до образу.

Публікація швидко зібрала понад 15 тисяч лайків і багато коментарів.

"Завжди так чертовськи мила!!! 💖 💖 ", "Казковий костюм !!", "Так прекрасно", " виглядаєш чудово! 😍 🔥 ", "Ти приголомшливо виглядаєш !!!!! ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ", "Як ніколи красиво"," приголомшливо, випромінюєш впевненість і доброту❤️", " ідеальна, ніколи не помиляюся, ти завжди досконала, Шерон, ти класна❤️", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Шерон Стоун показала себе в незвичному образі під час прогулянки на яхті

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