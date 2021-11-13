63-річна голлівудська актриса Шерон Стоун підкреслила струнку фігуру костюмом "хижого" забарвлення - шанувальники обсипали зірку комплементами.
Знаменитість почала свою кар'єру з модельного бізнесу, а потім "перекочувала" у фільми, передає Politeka.net.
Шерон Стоун часто критикували за акторську гру, за що кілька разів вона була номінанткою антипремії "Золота малина". Однак попри що, зірка залишається улюбленицею публіки.
Зараз актрисою захоплюються мільйони в різних країнах світу. Тільки на сторінку Шерон Стоун в Instagram підписані 2,8 млн користувачів мережі.
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На новому фото Шерон Стоун просто здивувала всіх зовнішністю. 63-річна красуня підкреслила струнку фігуру костюмом "хижого" забарвлення - леопард.
Стильні аксесуари і широка посмішка стали відмінним доповненням до образу.
Публікація швидко зібрала понад 15 тисяч лайків і багато коментарів.
"Завжди так чертовськи мила!!! 💖 💖 ", "Казковий костюм !!", "Так прекрасно", " виглядаєш чудово! 😍 🔥 ", "Ти приголомшливо виглядаєш !!!!! ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ", "Як ніколи красиво"," приголомшливо, випромінюєш впевненість і доброту❤️", " ідеальна, ніколи не помиляюся, ти завжди досконала, Шерон, ти класна❤️", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Шерон Стоун показала себе в незвичному образі під час прогулянки на яхті
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