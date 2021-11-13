63-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун подчеркнула стройную фигуру костюмом "хищной" расцветки - поклонники осыпали звезду комплементами.

Знаменитость начала свою карьеру с модельного бизнеса, а затем "перекочевала" в фильмы, передает Politeka.net.

Шэрон Стоун часто критиковали за актерскую игру, за что несколько раз она была номинанткой антипремии "Золотая малина". Однако несмотря ни на что, звезда остается любимицей публики.

Сейчас актрисой восхищаются миллионы в разных странах мира. Только на страницу Шэрон Стоун в Инстаграм подписаны 2,8 млн пользователей сети.

На новом фото Шэрон Стоун просто удивила всех внешностью. 63-летняя красотка подчеркнула стройную фигуру костюмом "хищной" расцветки - леопард.

Стильные аксессуары и широкая улыбка стали отличным дополнением к образу.

Публикация быстро собрала более 15 тысяч лайков и много комментариев.

"Всегда так чертовски мила!!! 💖💖", "Сказочный костюм !!", "Так прекрасно", "Выглядишь превосходно! 😍🔥", "Ты потрясающе выглядишь !!!!! ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️", "Как никогда красиво", "Потрясающе, излучаешь уверенность и доброту❤️", "Идеальна, никогда не ошибаюсь, ты всегда совершенна, Шэрон, ты классная ❤️", - написали пользователи сети.

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