Ведуча програми "Світське життя" Катя Осадча - одна з тих, хто не боїться і не соромиться показувати себе справжньою – без косметики і модних нарядів.

Як пише Politeka.net, відома телеведуча звикла бути в центрі уваги: Катя чи не щодня з'являється на світських заходах в елегантних вечірніх сукнях. Однак на вихідних зірка часто відпочиває і проводить час в колі сім'ї.

Цього разу Осадча опубліковувала на своїй instagram-сторінці домашній кадр без гриму і в піжамі.

Знаменитість сиділа в плетеному кріслі з розпатланим волоссям, поверх нічного одягу вона накинула бежевий кардиган з білим забарвленням.

Катя побажала українцям гарних вихідних і анонсував новий випуск програми "Світське життя".

"Прекрасних вихідних! 🍁🧡 І не забудьте, що завтра ми зустрічаємося на 1+1 о 18: 30 Світське життя за розкладом",- написала вона.

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