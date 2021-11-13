Ведущая программы «Светская жизнь» Катя Осадчая – одна из тех, кто не боится и не стесняется показывать себя настоящей – без косметики и модных нарядов.

Как пишет Politeka.net, известная телеведущая привыкла быть в центре внимания: Катя едва ли не каждый день появляется на светских мероприятиях в элегантных вечерних платьях. Однако на выходных звезда зачастую отдыхает и проводит время в кругу семьи.

В этот раз Осадчая опубликовывала на своей instagram-страничке домашний кадр без грима и в пижаме.

Знаменитость сидела в плетеном кресле с растрепанными волосами, поверх ночной одежды она набросила бежевый кардиган с белой расцветкой.

Катя пожелала украинцам хороших выходных и анонсировал новый выпуск программы «Светская жизнь».

«Прекрасных выходных! 🍁🧡 И не забудьте, что завтра мы встречаемся на 1+1 в 18:30 Светская жизнь по расписанию», - написала она.

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