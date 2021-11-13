Відома співачка Оля Полякова показала, як її дочки веселяться в розкішному номері і влаштовують водні процедури, завдяки незвичайному номеру з гірками.

Як відомо, вже кілька днів зірка разом з чоловіком Вадимом і дочками – 16-річною Машею і 10-річною Алісою – відпочиває на Мальдівах і не соромиться показувати розкішні види місця, де вони зупинилися цього разу.

Причому Полякова вміє здивувати знімками зі своїми дочками, оскільки сам чоловік вважає за краще на сімейних фото для Instagram не світитися. Так, ранок сімейство Полякових зустріло на березі, прямо з тераси номера можна спуститися з гірки і відразу зануритися.

Дівчата трохи поговорили з мамою, а потім показали, як спускаються плавати. Причому Маша не стала знімати окуляри і лише недбало зав'язала довгі локони, перш ніж повторити за молодшою сестрою.

Раніше Оля виклала в мережі чергову порцію жарких знімків на пляжі, які зробила її молодша дочка – 10-річна Аліса. Як видно, у дівчинки справжній талант до зйомки, адже фото вийшли просто фантастичні. На них Оля відображена в крихітному темному купальнику, який разом з позами тільки підкреслив ідеальне рельєфне тіло зірки.

Раніше Politeka писала, що Нікітюк, Андре Тан, Єфросиніна та інші відреагували на "Мальдівські" проблеми Полякової: "Сама себе задовбала".

Нагадаємо, що дочка Олі Полякової з келихом в руках звернулася до українців з Мальдів: "Мама сказала...".

A ще Politeka повідомляла, що Оля Полякова показала, як розважається з родиною на Мальдівах: "Хеллоу еврибаді".