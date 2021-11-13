Учасники нового сезону шоу "Україна має талант" вразили глядачів і журі, запрошеним членом якого цього разу стала співачка Руслана - вона не могла всидіти на місці.

Переможниця "Євробачення-2004" Руслана стала одним із запрошених членів журі в новому сезоні шоу "Україна має талант", пише Politeka.net.

Артистку настільки вражали талановиті артисти на сцені, що вона не могла всидіти на місці. Про це зірка сама зізналася, опублікувавши пост з фото в Instagram.

"Всидіти від неймовірних талантів я ніяк не змогла!",- написала артистка.

На знімках співачка дійсно виходила на сцену, її саму піднімали в повітря, і вона сама підняла хлопчика на руках, а також позувала в кампанії музикантів.

За годину публікація зібрала понад 200 лайків і трохи коментарів.

"Найкраща", " Краще шоу🔥 🔥 🔥 🙌"," це прекрасно🙌 🙌 🙌, чекаю вас неймовірно 😍😍😍😍😍", "🔥🔥🔥", "👏❤️☺🎶", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, постійними членами журі в новому сезоні шоу "Україна має талант" стали Сергій Притула, Євген Кот і Ксенія Мішина.

Запрошеними будуть різні зірки спорту і шоу-бізнесу. Крім Руслани, в кріслі журі вже встигла побувати олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва.

Нагадаємо, Руслана зі сльозами на очах кинулася на сцену "Україна має талант", здивувавши Притулу і Мішину

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