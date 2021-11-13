Учасники нового сезону шоу "Україна має талант" вразили глядачів і журі, запрошеним членом якого цього разу стала співачка Руслана - вона не могла всидіти на місці.

Переможниця "Євробачення-2004" Руслана стала одним із запрошених членів журі в новому сезоні шоу "Україна має талант", пише Politeka.net.

Артистку настільки вражали талановиті артисти на сцені, що вона не могла всидіти на місці. Про це зірка сама зізналася, опублікувавши пост з фото в Instagram.

"Всидіти від неймовірних талантів я ніяк не змогла!",- написала артистка.

На знімках співачка дійсно виходила на сцену, її саму піднімали в повітря, і вона сама підняла хлопчика на руках, а також позувала в кампанії музикантів.

Популярні новини зараз

Україна жорстко покарала чоловіка Алли Пугачової Галкіна: в СБУ розкрили, за що саме поплатився російський гуморист

Морозний холод мчить в Україну, синоптики назвали дату похолодання: коли нагряне до -10 градусів

Кікабідзе пояснив, що думає про українських артистів в Росії: "Потрібно вимагати у свого уряду..."

10-річна дочка Олі Полякової вразила знімками матері в маленькому купальнику: "Богиня краси"

"Просто не віриться": Україна втратила двох героїв за раз, подробиці трагедії на Донбасі
Показати ще

За годину публікація зібрала понад 200 лайків і трохи коментарів.

"Найкраща", " Краще шоу🔥 🔥 🔥 🙌"," це прекрасно🙌 🙌 🙌, чекаю вас неймовірно 😍😍😍😍😍", "🔥🔥🔥", "👏❤️☺🎶", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, постійними членами журі в новому сезоні шоу "Україна має талант" стали Сергій Притула, Євген Кот і Ксенія Мішина.

Запрошеними будуть різні зірки спорту і шоу-бізнесу. Крім Руслани, в кріслі журі вже встигла побувати олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва.

Сергій притула, Ксенія Мішина, женя кот, Україна має талант, скрін

Нагадаємо, Руслана зі сльозами на очах кинулася на сцену "Україна має талант", здивувавши Притулу і Мішину

Як повідомляла Politeka, суддя "Україна має талант" Женя Кот зізнався, чому кинув "Танці з зірками"

Також Politeka писала, що "холостячку" Мішину в чорному міні запідозрили у вагітності