Хореограф и танцор Евгений Кот, который не появился в новом сезоне шоу "Танці з зірками", а стал судьей "Україна має талант", рассказал, почему так произошло.

Как пишет Politeka.net, Евгений Кот является популярным украинским хореографом. Звезда несколько сезонов назад победил на шоу "Танці з зірками" с Ксенией Мишиной, с которой в 2021 году стал судьями шоу "Україна має талант". Третьим судьей пригласили телеведущего Сергея Притулу.

В интервью КП Женя рассказал, почему не пошел на "Танці з зірками", куда его приглашали и в этом году:

"Я человек, знающий цену себе, своей профессии", - сказал Кот



Евгений добавил, что не получал столько денег, во сколько он оценивал свой труд на "Танцях з зірками".

Как оказалось, хореограф с многими вещами не согласен в шоу. Евгению оказалось настолько неинтересно, что он не посмотрел на выпуск с собой, где его ставили ведущим балкона.

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