Участники нового сезона шоу "Україна має талант" поразили зрителей и жюри, приглашенным членом которого в этот раз стала певица Руслана - она не могла усидеть на месте.

Победительница "Евровидения-2004" Руслана стала одним из приглашенных членов жюри в новом сезоне шоу "Україна має талант", пишет Politeka.net.

Артистку настолько впечатляли талантливые артисты на сцене, что она не могла усидеть на месте. Об этом звезда сама призналась, опубликовав пост с фото в Инстаграм.

"Усидеть от невероятных талантов я никак не смогла!", - написала артистка.

На снимках певица действительно выходила на сцену, ее саму поднимали в воздух, и она сама подняла мальчика на руках, а также позировала в кампании музыкантов.

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За час публикация собрала более 200 лайков и немного комментариев.

"Самая лучшая", "Лучшее шоу🔥🔥🔥🙌", "Это прекрасно 🙌🙌🙌, жду вас невероятно 😍😍😍😍😍", "🔥🔥🔥", "👏❤️☺🎶", - написали пользователи сети.

Отметим, постоянными членами жюри в новом сезоне шоу "Україна має талант" стали Сергей Притула, Евгений Кот и Ксения Мишина.

Приглашенными будут различные звезды спорта и шоу-бизнеса. Кроме Русланы, в кресле жюри уже успела побывать олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева.

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