Известная украинская актриса, "Холостячка" и судья "Україна має талант" Ксения Мишина вышла на публику в черном мини, в сети заподозрили её в беременности.

Как передает Politeka.net, Ксения Мишина является популярной актрисой. Также она прославилась благодаря своему участию в шоу "Холостячка". Также актриса является судьей шоу "Україна має талант" вместе с Сергеем Притулой и Евгением Котом.

Так, на этот раз актриса опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. Недавно прошло мероприятие от телеканала "СТБ" на котором собрались многие звезды украинского шоу-бизнеса. Там же засветилась Ксения Мишина. Она вышла на публику в шикарном наряде. На ней необычное черное мини-платье с полупрозрачным полосатым верхом.

"Презентация премьер StarlightMedia … Ох и новиночки Вас ждут в 2022 на СТБ", - заинтриговала "Холостячка".

Поклонники актрисы оставили ей множество приятных комментариев: "Какая вы красивая Ксения ! ТОП Холостячка ! После вас проект потерял изюминку и шарм", "Шикарная", "Жаль, что Ксюшка без Саши. Красивая пара", "Идеальное платье, мечта, а не девушка", "Богиня", "Мне показалось, или там животик".

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