Дочка Олени Кравець, зірки "Квартал 95", 18-річна Марія показала незвичайний образ, поділившись фото з фанатами в Instagram.

Як пише Politeka.net, 18-річна дочка Олени Кравець Марія вже довгий час живе окремо від батьків. Сама зірка "Квартал 95" попросила з'їхати дочку, так як в родині чекали близнючок і місця було мало. Дівчина більше 10 років віддала танцям і продовжує займатися своїм хобі, а ще Марія веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Марі була в бандані і з ланцюжком на шиї. Можна побачити, що дівчина собі вставила пірсинг в ніс. Дочка зірки зробила селфі, запечетлів своє обличчя крупним планом.

На ще одному фото Марі вже була з подружкою. Дівчата стояли поруч, коли їх сфотографували.

"Будь найщасливішою. Ти найкраща і заслуговуєш всього найкращого", - написала дочка Кравець.

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