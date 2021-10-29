18-летняя дочь Елены Кравец из "Квартал 95", которая более 10 занимается танцами, показала свое новое хобби, поделившись с фанатами.

Как пишет Politeka.net, Елена Кравец является успешной актрисой и звездой "Квартал 95". У звезды есть старшая дочь Мария, которую Елена попросила съехать на съемную квартиру после того, как сама забеременела двойней. 18-летний подросток живет с подружкой, более 10 лет занимается танцами, а также активно начала вести страничку в Инстаграм, делясь с фанатами всем интересным.

На кадрах, которые Мария опубликовала в сторис, дочь звезды была в толстовке и джинсах. Девушка бросила шар для боулинга, сбив все кегли кроме одной. После этого Маша начала радоваться своему достижению.

"Ну, профи", - подписала дочь Кравец кадры в сторис Инстаграм.

Подружка тоже сбила почти все кегли, оставив только одну и сильно радовалась своему удачному броску.

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