Дочь юмористки и актрисы Елены Кравец, звезды "Квартал 95", 18-летняя Мария показала необычный образ, поделившись фото с фанатами в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, 18-летняя дочь Елены Кравец Мария уже долгое время живет отдельно от родителей. Сама звезда "Квартал 95" попросила съехать дочь, так как в семье ждали близняшек и места было мало. Девушка более 10 лет отдала танцам и продолжает заниматься своим хобби, а еще Мария ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Мари была в бандане и с цепочкой на шее. Можно увидеть, что девушка себе вставила пирсинг в нос. Дочь Звезды сделала селфи, запечетлив свое лицо крупным планом.

На еще одном фото Мари уже была с подружкой. Девушки стояли рядом, когда их сфотографировали.

"Будь самой счастливой. Ты лучшая и заслуживаешь всего самого лучшего", - написала дочь Кравец.

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