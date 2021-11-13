Співачка і колишня дружина музиканта Дзідзьо Slavia (Ярослава Притула) вперше після розлучення розповіла про свої страхи і що їй довелося пережити.

Як пише Politeka.net, одкровеннями жінка, яка довгий час була в тіні зіркового чоловіка, поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Slavia каже, що сьогодні вийшло її інтерв'ю і свої роз'яснення з цього приводу вона вирішила дати на сторінках соцмереж.

«Я намагалася відповідати так, як відчуваю, витягуючи відповіді з глибини душі... у мене є досвід 20-річних відносин, чим я пишаюся, і вірю, що поділившись цим можу бути корисною (отримую багато повідомлень в яких просять поради), і ось, як тільки мені написали: - " Вам ще не набридло давати інтерв'ю щодо свого розлучення?... "І я подумала: - ви серйозно? Чому з усього сказаного виділяють тільки це...?",- задалася питанням співачка.

Після рішення розлучитися, каже співачка, вона готова була мовчати, щоб не виставляти особисте життя на показ, але, коли зрозуміла, що цього не уникнути, вирішила перестати ховатися і подивитися правді в очі.

"Я здогадувалася, що реакції людей будуть різні... я розуміла, якщо у когось складний період у відносинах, моя правда може піднімати особисті непророблені страхи і викликати негативну реакцію, а також осуду. Але я знала, що будуть і ті, кому це допоможе», - зазначила вона.

Slavia вирішила розповісти про свої страхи з дитинства - вона дуже боялася розлучення батьків, але потім переконала себе, що у них буде все ідеально, і вона зможе зберегти сім'ю, чого б їй це не коштувало. Однак те, чого жінка боялася найбільше - сталося.

"Немає сенсу уникати, боятися, мовчати; потрібно приймати, проживати і відпускати. Я пишаюся тим, що перетрансформувала образи, розчарування, і страх — в повагу, вдячність і безумовну любов», - зазначила артистка.

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