Певица и бывшая жена музыканта Дзидзьо Slavia (Ярослава Притула) впервые после развода рассказала о своих страхах и что ей пришлось пережить.

Как пишет Politeka.net, откровениями женщина, которая долгое время была в тени звездного супруга, поделилась на своей странице в Инстаграм.

Slavia говорит, что сегодня вышло ее интервью и свои разъяснения по этому поводу она решила дать на страницах соцсетей.

«Я пыталась отвечать так, как чувствую, извлекая ответы из глубины души… У меня есть опыт 20-летних отношений, чем я горжусь, и верю, что поделившись этим могу быть полезной (получаю много сообщений в которых просят совета), и вот, как только мне написали: - «Вам еще не надоело давать интервью относительно своего развода?…» И я подумала: – Вы серьезно? Почему из всего сказанного выделяют только это…?», - задалась вопросом певица.

После решения развестись, говорит певица, она готова была молчать, чтобы не выставлять личную жизнь на показ, но, когда поняла, что этого не избежать, решила перестать прятаться и посмотреть правде в глаза.

«Я догадывалась, что реакции людей будут разные… Я понимала, если у кого-то сложный период в отношениях, моя правда может поднимать личные непроработанные страхи и вызвать негативную реакцию, а также осуждения. Но я знала, что будут и те, кому это поможет», - отметила она.

Slavia решила рассказать о своих страхах из детства – она очень боялась развода родителей, но потом убедила себя, что у них будет все идеально, и она сможет сохранить семью, чего бы ей это ни стоило. Однако то, чего женщина боялась больше всего - произошло.

«Нет смысла избегать, бояться, молчать; нужно принимать, проживать и отпускать. Я горжусь тем, что перетрансформировала обиды, разочарование, и страх — в уважение, благодарность и безусловную любовь», - отметила артистка.

Ранее сообщалось, тайный поклонник заставил Slavia после развода с DZIDZIO сиять от счастья

Также, экс-жена Дзидзьо показала, какой романтик устроила на берегу Днепра

Politeka рассказывала, экс-жена Дзидзьо показала, как экономит на прическе после развода