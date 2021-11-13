Актриса Нур Феттахоглу, зірка "Величного століття", показала незвичайний образ, зробивши досить сміливу фотосесію, опублікувавши знімок в Instagram.

Як пише Politeka.net, Феттахоглу є актрисою німецько-турецького походження. Зірка зіграла ролі в безлічі фільмів, але справжню популярність їй принесла роль в проекті "Величне століття", завдяки чому прославилася і серед українців.

На нових сторіс Нур з'явилася в яскравому мереживній білизні, а зверху накинула кофтинку. Зірка сиділа в ліжку, доповнивши образ шапочкою і теплими домашніми капцями. Рукою Феттахоглу притримувала кота, який лежав поруч на подушці. Варто відзначити, що Нур вчора, 12 листопада, відсвяткувала день народження.

"Обмежений розум, безмежна душа....

Ласкаво просимо", - написала Нур.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Що зараз вечірка тільки починається?", "Хай благословить тебе Бог тисячу разів", "Опис дуже тонке, обожнюю, фото вже красиве", "з днем народження! Бажаю вам всього найкращого!".

Нагадаємо, зірка "чудового століття" подражнила чоловіків, надівши мереживне боді

А ще Politeka писала, що зірка "чудового століття" влаштувала фотосесію прямо в спальні

Також Politeka повідомляла, що зірка "чудового століття" покрутила формами в сукні з великим розрізом



