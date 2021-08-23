Немецко-турецкая актриса Нур Феттахоглу показала стильный образ

Как пишет Politeka.net, Нур Феттахоглу стала популярной западной актрисой. Красотка известна украинцам благодаря игре в сериале "Великолепный век". За девушкой следят сотни тысяч фанатов в социальных сетях, где девушка постоянно делится интересным контентом.

На новом фото красотка показалась в интересной пляжной тунике. Девушка присняла наряд с плеча, добавляя искринки кадру. Как можно увидеть, Нур позировала за столиком на летней площадке у бассейна.

Фанаты сразу начали писать комментарии и ставить лайки, засыпав красотку комплиментами:

"Я так сильно тебя люблю", "я так сильно тебя люблю", "На тебя так красиво смотреть и не насытиться, как всегда НУР", "Моя любовь номер один", "Моя принцесса", "Ангел", "нет на земле более удивительной женщины, чем ты! спасибо за то, что делали мой каждый день красивым".

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