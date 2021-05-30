Известная актриса Нур Феттахоглу, звезда "Великолепного века" растрогала новым фото

Нур Феттахоглу является успешной актрисой немецко-турецкого происхождения. Красотка стала популярной и среди украинцев благаодаря роли Махидевран-султан в историческом сериале «Великолепный век».

Сейчас Нур продолжает сниматься и пробует себя в новых жанрах. Также актриса активно ведет социальные сети, где радует поклонников подробностями личной жизни и новыми фото, пишет Politeka.net.

Актриса не делает секрета из личной жизни. В ее аккаунте в Инстаграме без труда можно найти фотографии из обычной жизни: дома, с мужем и ребенком. Тем не менее, пределы есть: факт того, что она беременна, Нур старалась не обсуждать. Фото в купальнике тоже не найти ни в блоге, ни в официальных фотосессиях.



На новом снимке Нур Феттахоглу запечатлена с пушистым полосатым котенком.

«Глазами Элисы», - подписала она фото.

Как известно, в 2016 Нур Феттахоглу родила дочь Элису от бизнесмена Левента Везироглу. С ним актриса заключила брак за три года до рождения девочки.

Фото растрогало пользователей Сети.

«Ты прекрасна», «Две кошечки», «Моя любовь», «Ты такая красивая», «Ты лучшая», - пишут в комментариях.

Напомним, звезда "Великолепного века" в тоненькой маечке засветила свое тату.

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