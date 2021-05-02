Звезда «Великолепного века», известная турецкая актриса Нур Феттахоглу впечатлила видом без макияжа

Как передает Politeka.net, Нур Феттахоглу известна украинцам по роли Махидевран Султан в многосерийном сериале «Великолепный век». В жизни 40-летняя актриса выглядит совсем не так, как ее привыкли видеть в кино. Да и в целом ее внешность совсем не типична для турецких женщин. У Нур светлые глаза, а волосы она красит в рыжий цвет, который ей очень идет. В сериале же у женщины были темные волосы.

Несмотря на свой возраст, Нур выглядит невероятно молодо. Она не стесняется демонстрировать свое лицо без макияжа. На свежем фото актриса показала, как выглядит по утрам. Ее волосы были взъерошены, а в руках виднелась чашка с кофе. Выражение лица Нур говорило о том, что настроение без кофе не задалось.

Ранее мы писали, что Нур Феттахоглу побывала на званом ужине, где примеряла роскошное платье. Наряд был спущен с плеч максимально низко. Актриса удивила своей худобой, одновременно очаровав хрупкими плечами и красивой зоной декольте. Фото были сделаны в черно-белых тонах, что придало особого шарма образу Феттахоглу.

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