Зірка "Величного століття", відома актриса Нур Феттахоглу, зачарувала загадковим виглядом
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала коротке відео, яке буквально звело з розуму її шанувальників. 40-річна Нур стояла біля басейну, підставивши своє тіло і солодкі місця сонечку. Зверху на актрисі була прозора накидка, яка розвивалася на вітру. Вид заворожував і зводив з розуму. Феттахоглу перетворила звичайне фото на справжній витвір мистецтва, адже відірвати погляд від відео було просто неможливо.
"Сильна тяга ... Мало що залишилося...", - загадково підписала пост зірка.
У коментарях ефектній красуні залишили масу приємних слів.
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"Прекрасна, як завжди", "відмінний вигляд", "Красуня на всі 100%", "Ти така ніжна", "твоє тіло надихає", "я дуже тебе люблю", "Краща", "важко знайти аналог твоїй красі", "Русалка", - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Нур Феттахоглу в шикарному напівпрозорому платті з великим декольте і відкритими плечима змусила чоловіків пускати слинки. Актриса сиділа за розкішним столом і спокусливо дивилася в кадр. Вона була схожа на солодку цукерку. Образ завершувала незвичайна шапочка, яка також нагадувала частування.
Нагадаємо, що зірка "Величного століття" без макіяжу показала природну красу крупним планом:"моє диво".
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