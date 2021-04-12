Звезда «Великолепного века», известная актриса Нур Феттахоглу, очаровала загадочным видом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала короткое видео, которое буквально свело с ума ее поклонников. 40-летняя Нур стояла возле бассейна, подставив свое тело и сладкие места солнышку. Сверху на актрисе была прозрачная накидка, которая развивалась на ветру. Вид завораживал и сводил с ума. Феттахоглу превратила обычное фото в настоящее произведение искусства, ведь оторвать взгляд от видео было просто невозможно.

«Сильная тяга…Мало что осталось…», - загадочно подписала пост звезда.

В комментариях эффектной красотке оставили массу приятных слов.

«Прекрасна, как всегда», «Отличный вид», «Красотка на все 100%», «Ты такая нежная», «Твое тело вдохновляет», «Я очень тебя люблю», «Лучшая», «Трудно найти аналог твоей красоте», «Русалка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Нур Феттахоглу в шикарном полупрозрачном платье с большим декольте и открытыми плечами заставила мужчин пускать слюнки. Актриса сидела за роскошным столом и соблазнительно смотрела в кадр. Она была похожа на сладкую конфетку. Образ завершала необычная шапочка, которая также напоминала угощение.

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