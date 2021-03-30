Зірка "Величного століття", відома турецька актриса Нур Феттахоглу вразила розкішним тілом в пікантній сукні

Як передає Politeka.net, Нур Феттахоглу відома українській аудиторії за роллю Махідевран Султан у серіалі "Величне століття". 40-річна красуня в житті виглядає зовсім не так, як в кіно. У реальному житті актриса фарбує волосся в рудий колір. Вона відома бешкетним і легким характером.

На свіжих фото актриса постала в неймовірно красивій сукні, яка була спущена з плечей максимально низько. Нур здивувала своєю худорбою, одночасно зачарувавши ніжними тендітними плечима і красивою зоною декольте. Фото були зроблені в чорно-білих тонах, що додало особливого шарму образу актриси.

"Деякі моменти дорогоцінні!",- підписала фото актриса.

У коментарях їй залишили масу приємних відгуків.

"Карколомна наша Нур", "Квітуча леді, я не дарма кажу, що ти красуня", "ти прекрасна", "чекаю нове фото", "ви дуже дорогі нам", "Краща", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Нур Феттахоглу похвалилася іграми з красунею-дочкою. Актриса щиро сміялася і раділа часу, який проводила з крихіткою.

Нагадаємо, що зірка "Величного століття" в прозорій сукні захопила незвичайним декольте:"ми сумували за тобою".

А ще Politeka писала, що зірка "Величного століття" показала, як розважається з маленькою дочкою:"такі солодкі".

Також Politeka повідомляла, що зірка "Величного століття" розбурхала розміром декольте в прозорій сукні:"подивися на цю солодкість".