Звезда «Великолепного века», известная турецкая актриса Нур Феттахоглу впечатлила роскошным телом в пикантном платье

Как передает Politeka.net, Нур Феттахоглу известна украинской аудитории по роли Махидевран Султан в сериале «Великолепный век». 40-летняя красотка в жизни выглядит совсем не так, как в кино. В реальной жизни актриса красит волосы в рыжий цвет. Она известна озорным и легким характером.

На свежих фото актриса предстала в невероятно красивом платье, которое было спущено с плеч максимально низко. Нур удивила своей худобой, одновременно очаровав нежными хрупкими плечами и красивой зоной декольте. Фото были сделаны в черно-белых тонах, что придало особого шарма образу актрисы.

«Некоторые моменты драгоценны!», - подписала фото актриса.

В комментариях ей оставили массу приятных отзывов.

«Сногшибательная наша Нур», «Цветочная леди, я не зря говорю, что ты красотка», «Ты прекрасна», «Жду новое фото», «Вы очень дороги нам», «Лучшая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Нур Феттахоглу похвасталась играми с красоткой-дочерью. Актриса искренне смеялась и радовалась времени, которое проводила с малышкой.

Напомним, что звезда "Великолепного века" в прозрачном платье восхитила необычным декольте: "Мы скучали по тебе".

А еще Politeka писала, что звезда "Великолепного века" показала, как развлекается с маленькой дочерью: "Такие сладкие".

Также Politeka сообщала, что звезда "Великолепного века" взбудоражила размером декольте в прозрачном платье: "Посмотри на эту сладость".