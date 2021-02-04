Відома актриса Нур Феттахоглу, зірка "Величного століття", показала себе в неймовірному образі

На фото красуня позувала в сукні з прозорою частиною зірка зібрала волосся назад, а дозволила себе зняти знизу, роблячи акцент на сміливому декольте. Образ дівчина доповнила стильним мейком, позуючи в світлі вогнів. Знімок вийшов цікавим і захоплюючим, адже Нур виглядає дуже заворожуюче. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Три сестри 03.02.21", - підписала зірка.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Гідно", "Три сестри терпляче чекають", "Ти така красива", "Ми сумували за тобою", "Я дуже тебе люблю", "Ти моє чудо, причина, по якій я вірю в чудеса", "Ми тебе дуже любимо", "Ти самий красива актриса, яку я знаходжу", "А жінка може бути лише такою красивою", "Ти завжди причина хороших речей, які трапляються зі мною".

Ми писали, що популярна актриса Нур Феттахоглу показала свою красу крупним планом.

Так, красуня розмістила Селфі в звичайному вбранні. На знімку красуня позувала піднісши до себе камеру трохи знизу. Видно, що артистка була в красивій кольоровій блузі з неглибоким декольте.

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