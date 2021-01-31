Известная актриса Нур Феттахоглу, звезда "Великолепного века", показала себя в нежном образе

На фото Нур показалась в прозрачной накидке и без белья. Звезда стояла у окна и развернулась спиной. Девушка приспустила наряд, оголив плечо. Кадр получился интересным и увлекательным, ведь Феттахоглу выглядит сногсшибательно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Обратите внимание!", - написала звезда.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Мисс красота", "Он вам очень идет", "Я так тебя люблю, пчела", "Хотелось бы, чтобы мы могли видеть всю красоту твоего лица", "Я так тебя люблю", "Ты очень красивая, Нур", "Я так тебя люблю и очень люблю, моя дорогая, "Я так по тебе скучаю", "Приветствую вас, вы очень красивы, вы почти как ангел. Да защитит вас Аллах от сглаза", "Мне стало так плохо после долгого времени", "Какая ты красивая? Я люблю тебя, я болею".

Мы писали, что турецко-немецкая актриса Нур Феттахоглу показала трогательное фото со своей малышкой.

Нур запечатлена в обнимку со своей дочерью Элисой Гюзин у себя дома.

На головы они нацепили смешные бантики и малышка обняла маму за лицо. При этом на знаменитости нет ни грамма макияжа и явно она не озабочена своей прической и внешним видом в целом.

Напомним, звезда «Великолепного века» без макияжа похвасталась играми с красоткой-дочерью

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