Известная актриса Нур Феттахоглу, звезда "Великолепного века", показала себя в невероятном образе
На фото красотка позировала в платье с прозрачной частью Звезда собрала волосы назад, а позволила себя снять снизу, делая акцент на смелом декольте. Образ девушка дополнила стильным мейком, позируя в свете огней. Снимок получился интересным и увлекательным, ведь Нур выглядит очень завораживающе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Три сестры 03.02.21", - подписала звезда.
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
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"Достойно", "Три сестры терпеливо ждут", "Ты такая красивая", "Мы скучали по тебе", "Я очень тебя люблю", "Ты мое чудо, причина, по которой я верю в чудеса", "Мы тебя очень любим", "Ты самый красивая актриса, которую я нахожу", "А женщина может быть только и только такой красивой", "Ты всегда причина хороших вещей, которые случаются со мной".
Мы писали, что популярная актриса Нур Феттахоглу показала свою красоту крупным планом.
Так, красотка разместила селфи в обычном наряде. На снимке красотка позировала поднеся к себе камеру немного снизу. Видно, что артистка была в красивой цветной блузе с неглубоким декольте.
Напомним, звезда "Великолепного века" решилась обнажиться на камеру, приспустив накидку
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