Відома актриса Нур Феттахоглу, зірка "Величного століття", показала себе і розповіла про новий проект
На фото Нур позує в шикарному напівпрозорому платті з великим декольте і відкритими плечима. Феттахоглу сиділа за розкішним столом, доповнивши образ цікавою капелюшком. Красуня була не дуже в настрої, незважаючи на багатство навколо. На другому кадрі актриса вже показала бездоганні ніжки в красуня туфлях. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Три сестри" - це гра про самотність", - написала зірка.
Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Солодкий торт", "я дуже тебе люблю", "Ти така красива"," подивися на цю солодкість", Ти така мила", "я з'їм твоє життя", "ми всі чекаємо", "Ти така красива", "Занадто красива", "виглядає смачно", " я так тебе люблю ...", "Ось подивіться, що це за погляд", "Офф, що це за Краса", "як ти красива".
Повідомлялося, що 39-річна турецько-німецька актриса Нур Феттахоглу вразила несподіваними кадрами.
Актриса вийшла з заростей в помаранчевому худі, гірчичною болоньєвої капелюшку і такого ж кольору високих гумових чоботях. При цьому Нур була без штанів. Судячи з підпису до фото, в такому вигляді її застала 4-річна дочка Еліза, яка і зробила знімки.
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