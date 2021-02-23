Відома актриса Нур Феттахоглу, зірка "Величного століття", показала себе і розповіла про новий проект

На фото Нур позує в шикарному напівпрозорому платті з великим декольте і відкритими плечима. Феттахоглу сиділа за розкішним столом, доповнивши образ цікавою капелюшком. Красуня була не дуже в настрої, незважаючи на багатство навколо. На другому кадрі актриса вже показала бездоганні ніжки в красуня туфлях. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Три сестри" - це гра про самотність", - написала зірка.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Солодкий торт", "я дуже тебе люблю", "Ти така красива"," подивися на цю солодкість", Ти така мила", "я з'їм твоє життя", "ми всі чекаємо", "Ти така красива", "Занадто красива", "виглядає смачно", " я так тебе люблю ...", "Ось подивіться, що це за погляд", "Офф, що це за Краса", "як ти красива".





Повідомлялося, що 39-річна турецько-німецька актриса Нур Феттахоглу вразила несподіваними кадрами.

Актриса вийшла з заростей в помаранчевому худі, гірчичною болоньєвої капелюшку і такого ж кольору високих гумових чоботях. При цьому Нур була без штанів. Судячи з підпису до фото, в такому вигляді її застала 4-річна дочка Еліза, яка і зробила знімки.

Нагадаємо, зірка "чудового століття" без макіяжу показала природну красу крупним планом

А ще Politeka повідомляла, що зірка "чудового століття" в прозорій сукні захопила незвичайним декольте

Також Politeka писала, що зірка "чудового століття" зважилася оголитися на камеру, приспустивши накидку



