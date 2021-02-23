Известная актриса Нур Феттахоглу, звезда "Великолепного века", показала себя и рассказала о новом проекте

На фото Нур позирует в шикарном полупрозрачном платье с большим декольте и открытыми плечами. Феттахоглу сидела за роскошным столом, дополнив образ интересной шляпкой. Красотка была не очень в настроении, несмотря на богатство вокруг. На втором кадре актриса уже показала безупречные ножки в красотка туфлях. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Три сестры" - это игра об одиночестве", - написала звезда.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Сладкий торт", "Я очень тебя люблю", "Ты такая красивая", "посмотри на эту сладость", Ты такая милая", "Я съем твою жизнь", "Мы все ждем", "Ты такая красивая", "Слишком красива", "Выглядит вкусно", "Я так тебя люблю ...", "Вот посмотрите, что это за взгляд", "Офф, что это за красота", "Как ты красива".

Сообщалось, что 39-летняя турецко-немецкая актриса Нур Феттахоглу сразила неожиданными кадрами.

Актриса вышла из зарослей в оранжевом худи, горчичной болоньевой шляпке и такого же цвета высоких резиновых сапогах. При этом Нур была без штанов. Судя по подписи к фото, в таком виде ее застала 4-летняя дочь Элиза, которая и сделала снимки.

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