Известная актриса Нур Феттахоглу, звезда "Великолепного века", показала свою обновку

На фото Нур позировала в белой блузке на завязочке. Красотка оставила волосы распущенными, а снимала себя сверху, делая акцент на новой сумочке, которую Феттахоглу себе купила. Как можно понять, это аксессуар от одной известной турецкой фирмы за 6 тысяч гривен. Актриса не наносила мейкап в этот раз, поэтому фанаты могли оценить естественную красоту звезды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Люблю", - подписала фото красотка.

Фанаты не ставили лайки под фото и не писали комментарии, но обычно красотка без комплиментов не остается:

"Я очень тебя люблю", "Ты мое чудо, причина, по которой я верю в чудеса", "Мы тебя очень любим", "Ты самая красивая актриса, которую я нахожу", "А женщина может быть только и только такой красивой", "Ты такая красивая", "Мы скучали по тебе".

Мы писали, что турецко-немецкая актриса Нур Феттахоглу, которая сыграла в сериале "Великолепный век", похвасталась играми с красоткой-дочерью.

Уточним, что на фотографиях Феттахоглу запечатлена во время игр с подросшей красавицей-дочерью. При этом знаменитость без макияжа и явно не озабочена своей прической.

Напомним, звезда "Великолепного века" решилась обнажиться на камеру, приспустив накидку

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