Відома актриса Нур Феттахоглу, зірка серіалу "Величне століття", показала, як розважається з дочкою

На фото Нур була у ванній, надівши смугастий купальник. Поруч можна побачити маленьку дівчинку-дочку Феттахоглу, яка була в червоно-білому купальнику. Красуні посміхалися і дивилися в камеру, показуючи білосніжні зуби. Знімок вийшов дуже ніжним і трохи забавним, адже Нур з дочкою виглядають розкішно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай красунь засипають компліментами:

"Любов з Індії", "такі солодкі", "Лапочки", "я бачив тебе уві сні)))", "Сподіваюся, я сумував за вами", "Привіт з Колумбії", "Моя улюблена", "Дай бог здоров'я тобі, дуже солодкі", "ви дуже природні, як і інші художники, на всіх ваших фотографіях немає фільтрів для макіяжу", "які милашки", "яка красива риторика".

Нагадаємо, турецько-німецька актриса Нур Феттахоглу похвалилася іграми з красунею-дочкою.

"Життя так просте!"- коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографіях Феттахоглу відображена під час ігор з підросла красунею-дочкою. При цьому знаменитість без макіяжу і явно не стурбована своєю зачіскою.

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