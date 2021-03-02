Известная актриса Нур Феттахоглу, звезда сериала "Великолепный век", показала, как развлекается с дочерью
На фото Нур была в ванной, надев полосатый купальник. Рядом можно увидеть маленькую девочку - дочь Феттахоглу, которая была в красно-белом купальнике. Красотки улыбались и смотрели в камеру, показывая белоснежные зубы. Снимок получился очень нежным и немного забавным, ведь Нур с дочерью выглядят роскошно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно красоток засыпают комплиментами:
"Любовь из Индии", "Такие сладкие", "Лапочки", "Я видел тебя во сне)))", "Надеюсь, я скучал по вам", "Привет из Колумбии", "Моя любимая", "Дай бог здоровья тебе, очень сладкие", "вы очень естественны, как и другие художники, на всех ваших фотографиях нет фильтров для макияжа", "Какие милашки", "Какая красивая риторика".
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Напомним, турецко-немецкая актриса Нур Феттахоглу похвасталась играми с красоткой-дочерью.
"Жизнь так проста!" - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографиях Феттахоглу запечатлена во время игр с подросшей красавицей-дочерью. При этом знаменитость без макияжа и явно не озабочена своей прической.
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