Відома актриса Нур Феттахоглу, зірка "Величного століття", показала свою обновку

На фото Нур позувала в білій блузці на завязочке. Красуня залишила волосся розпущеним, а знімала себе зверху, роблячи акцент на новій сумочці, яку Феттахоглу собі купила. Як можна зрозуміти, це аксесуар від однієї відомої турецької фірми за 6 тисяч гривень. Актриса не наносила макіяж цього разу, тому фанати могли оцінити природну красу зірки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Люблю", - підписала фото красуня.

Фанати не ставили лайки під фото і не писали Коментарі, але зазвичай красуня без компліментів не залишається:

"Я дуже тебе люблю", "Ти моє диво, причина, по якій я вірю в чудеса", "ми тебе дуже любимо", "ти сама красива актриса, яку я знаходжу", "а жінка може бути тільки і тільки такою красивою", "Ти така красива", "ми нудьгували за тобою".

Ми писали, що турецько-німецька актриса Нур Феттахоглу, яка зіграла в серіалі "Величне століття", похвалилася іграми з красунею-дочкою.

Уточнимо, що на фотографіях Феттахоглу відображена під час ігор з підросла красунею-дочкою. При цьому знаменитість без макіяжу і явно не стурбована своєю зачіскою.

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