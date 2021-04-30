Відома актриса Нур Феттахоглу, зірка "Величного століття", показала новий чуттєвий образ

Як пише Politeka.net, Нур Феттахоглу є популярною турецько-німецькою актрисою. Красуня стала відомою українському глядачеві після виходу серіалу "Величне століття", в якому дівчина зіграла роль Махідевран Султан. Нур не зупиняється на досягнутому і продовжує гру в кіно, а також веде соціальні мережі.

Цього разу Феттахоглу опублікувала фото в сторіс Instagram, де показала, як релаксує в ліжку на білих простирадлах. Дівчина була в світлому ТОПі на тоненьких бретельках, а на шиї можна побачити цікаві намиста і ланцюжок.

Фанати не ставили лайки під несподіваними кадрами і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "розкішна".

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У себе в Instagram красуня опублікувала коротке відео, яке буквально звело з розуму її шанувальників. 40-річна Нур стояла біля басейну, підставивши своє тіло і солодкі місця сонечку. Зверху на актрисі була прозора накидка, яка розвивалася на вітрі.

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