Известная актриса Нур Феттахоглу, звезда "Великолепного века", показала новый чувственный образ

Как пишет Politeka.net, Нур Феттахоглу является популярной турецко-немецкой актрисой. Красотка стала известной украинскому зрителю после выхода сериала "Великолепный век", в котором девушка сыграла роль Махидевран Султан. Нур не останавливается на достигнутом и продолжает игру в кино, а также ведет социальные сети.

В этот раз Феттахоглу опубликовала фото в сторис Инстаграм, где показала, как релаксирует в кровати на белых простынях. Девушка была в светлом топе на тоненьких бретельках, а на шее можно увидеть интересные бусы и цепочку.

Фанаты не ставили лайки под неожиданными кадрами и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Роскошная".

Ранее мы сообщали, что известная актриса Нур Феттахоглу очаровала загадочным видом.

У себя в Инстаграм красотка опубликовала короткое видео, которое буквально свело с ума ее поклонников. 40-летняя Нур стояла возле бассейна, подставив свое тело и сладкие места солнышку. Сверху на актрисе была прозрачная накидка, которая развивалась на ветру.

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