Известная актриса Нур Феттахоглу, звезда "Великолепного века", показала себя дома

Как пишет Politeka.net, Нур Феттахоглу является успешной немецко-турецкой актрисой, которая стала известной среди украинского зрителя благодаря сериалу "Великолепный век". Девушка не только занята творчеством, но и воспитывает дочь, а еще ведет социальные сети, где делиться с фанатами личным.

В этот раз Нур опубликовала фотографию, на которой сидела посреди комнаты. Девушка была в майке и шортиках. Красотка выставила руку на кадре, засветив на ней небольшое тату.

"Будто ......

Я ходила и говорила, что забыла, что забыла .........

Теперь я брожу посмотреть, что случилось, что случилось .......

Кажется, я вспомнила!", - написала Нур под фото загадочно.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Какая красота", "Махидевран Султан ... Я много плакал с вами сегодня, потому что он видел 123–124", "Решайте другие проблемы при сбое системы", "Я тебя очень люблю Нур", "Почему турецкие знаменитости после того, как стали мусульманами, не публикуют никаких пожеланий в честь праздника Эйд?", "Скажи, чтобы я пришел наедине", "2 человека, которых окружают татуировки на руке? Очень хорошо".

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