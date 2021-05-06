Немецко-турецкая актриса Нур Феттахоглу , которая сыграла в культовом сериале "Великолепный век", показала себя в стильном образе

Как пишет Politeka.net , Нур известна украинскому зрителю благодаря участию в сериале "Великолепный век", где сыграла роль Махидевран Султан. 40-летняя актриса в жизни выглядит немного иначе, чем в культовой картине. И хоть красотке уже не 20, ее внешности и чувству стиля позавидуют многие юные девушки, что каждый раз Феттахоглу доказывает в социальной сети Instagram.

В этот раз Нур опубликовала фото, на котором была в платье с бабочкой, а на плече держала рукой пальто. Как можно заметить, девушка подрезала челку, оставив волосы полностью распущенными. "Приходите из 20-х годов", - написала Нур под фото.

Фанаты сразу начали писать комплименты красавице: "Не вздумай стареть :) оставайся, с любовью ...", "Красивый цветок", "Очень хорошо!", "Красивая госпожа", "Ты всегда красива!", "Непонятно что это 20-е", "Ты снова красивая, ты всегда красивая ...", "Ты очень красивая, такая безупречная красота".

Сообщалось, что турецкая актриса Нур Феттахоглу впечатлила видом без макияжа. На свежем фото актриса показала, как выглядит по утрам. Ее волосы были взъерошены, а в руках виднелась чашка с кофе. Выражение лица Нур говорило о том, что настроение без кофе не задалось.

Напомним, 40-летняя звезда "Великолепного века" показала, как выглядит по утрам без макияжа: фото без прикрас.

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