Немецко-турецкая актриса Нур Феттахоглу, которая сыграла в культовом сериале "Великолепный век", показала себя в стильном образе
Как пишет Politeka.net, Нур известна украинскому зрителю благодаря участию в сериале "Великолепный век", где сыграла роль Махидевран Султан. 40-летняя актриса в жизни выглядит немного иначе, чем в культовой картине. И хоть красотке уже не 20, ее внешности и чувству стиля позавидуют многие юные девушки, что каждый раз Феттахоглу доказывает в социальной сети Instagram.
В этот раз Нур опубликовала фото, на котором была в платье с бабочкой, а на плече держала рукой пальто. Как можно заметить, девушка подрезала челку, оставив волосы полностью распущенными. "Приходите из 20-х годов", - написала Нур под фото.
Фанаты сразу начали писать комплименты красавице: "Не вздумай стареть :) оставайся, с любовью ...", "Красивый цветок", "Очень хорошо!", "Красивая госпожа", "Ты всегда красива!", "Непонятно что это 20-е", "Ты снова красивая, ты всегда красивая ...", "Ты очень красивая, такая безупречная красота".
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Сообщалось, что турецкая актриса Нур Феттахоглу впечатлила видом без макияжа. На свежем фото актриса показала, как выглядит по утрам. Ее волосы были взъерошены, а в руках виднелась чашка с кофе. Выражение лица Нур говорило о том, что настроение без кофе не задалось.
Напомним, 40-летняя звезда "Великолепного века" показала, как выглядит по утрам без макияжа: фото без прикрас.
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