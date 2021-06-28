Известная актриса Нур Феттахоглу показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Нур является популярной немецко-турецкой актрисой. Украинца звезда стала знакома благодаря роли в сериале "Великолепный век". За девушкой уже следят сотни тысяч фанатов, которых Феттахоглу старается постоянно радовать новым контентом.

На новом фото Нур позировала в платье, которое спустила с плеч. Образ девушка дополнила стильной шляпкой, смотря прямо в камеру.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Утка", "Твоя улыбка моя любимая", "Привет Махидевран Султан", "Я люблю тебя, красавица из Аргентины", "Много любви из Бангладеша", "Твоя красота достойна гордости", "Я не могу насытиться просмотром", "Я надеюсь, ты выйдешь замуж за Некати Шашмаза", "Если бы ты была овощем, ты была милым огурцом", "Невероятно милая девочка".

Напомним, 40-летняя звезда "Великолепного века" заинтриговала не только улыбкой

А еще Politeka сообщала, что 40-летняя звезда "Великолепного века" показала, как выглядела в молодости

Также Politeka сообщала, что 40-летняя звезда "Великолепного века" показала, как выглядит по утрам без макияжа



