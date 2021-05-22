Известная актриса Нур Феттахоглу, звезда "Великолепного века", показала себя, заинтриговав обращениемм

Как пишет Politeka.net, Нур Феттахоглу является успешной актрисой немецко-турецкого происхождения. Красотка стала популярной и среди украинцев, ведь стала одной из героинь сериала "Великолепный век". Сейчас актриса активно ведет социальные сети, где публикует интересные образы на радость фанатов.

В этот раз Нур опубликовала фото, на котором позировала в интересном наряде. Красотка смеялась, демонстрируя белоснежную улыбку, а волосы оставила распущенными.

"Я чувствую...", - написала Нур под фотографией.

Фанаты сразу начали комментировать снимок:

"Ты вздыхаешь, как солнышко, моя дорогая сестра", "ты такая красивая", "Темные цвет волос был гораздо лучше", "что может быть лучше твоей улыбки", "Невероятно красиво ... Я так сильно тебя люблю, моя Нур", "Я не могу насытиться просмотром. Ты такая красивая", "Какая красивая это улыбка", "Фото перевернуто".

Сообщалось, что популярная актриса Нур Феттахоглу порадовала внешним видом в постели.

На этот раз Нур предстала в белом платье с синими цветочными узорами, которое показало знаменитость в совершенно ином свете.

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