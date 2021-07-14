Известная актриса турецко-немецкого происхождения Нур Феттахоглу показала себя в чувственном образе
Как пишет Politeka.net, Нур Феттахоглу является популярной немецко-турецкой актрисой. Красотка стала известной среди украинцев благодаря своей роли в сериале "Великолепный век". Красотка также активно ведет Инстаграм, делясь самым интересным с фанатами.
В этот раз Нур показала фотографию, на которой стояла в пикантном боди, а вокруг красотки можно увидеть тюль. Феттахоглу позировала у окна, демонстрируя роскошную фигуру.
"Боже мой", - подписала загадочно снимок Нур, оставив влюбленный смайлик.
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Фанаты поставили почти 30 тысяч лайков и написали комментарии:
"Мы тебя любим", "Она так красива...", "Нур, Вы очень красивая", "Ты супер красивая, но зачем так позировать голой", "Хороший купальник!", "Крашиха", "Мама, я влюбился", "Фигура идеальна как ни в чем не бывало", "Невероятная девочка".
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