Известная актриса Нур Феттахоглу из сериала "Великолепный век" показала натуральную красоту

Как передает Politeka.net, Нур Феттахоглу популярная актриса, которая прославилась ролью в турецком историческом сериале "Великолепный век". Актриса имеет немецко-турецкое происхождение, и её внешность очень отличается от турецких девушек. Для зрителей она запомнилась как Махидевран Султан.

Нур активно ведет социальные сети и в своём Инстграм радует подписчиков новыми публикациями. На этот раз актриса показала себя без макияжа. На фотографии она в голубом топе с глубоким декольте. Нур показывает свою натуральную красоту и может сравниться с любой молодой актрисой. Также под публикацией она делает важное заявление.

"Не работаю", - призналась актриса.

Под фотографией поклонники Нур Феттахоглу были удивлены потрясающей внешностью и без макияжа: "Королева!", "Красиво-красиво!", "Потрясающе", "Пост, которого я ждал, сбылся", "Я так по вас скучаю", "Когда вы вернетесь к экранам?".

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