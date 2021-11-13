Актриса Нур Феттахоглу, звезда "Великолепного века", показала необычный образ, сделав довольно смелую фотосессию, опубликовав снимок в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Феттахоглу является актрисой немецко-турецкого происхождения. Звезда сыграла роли во множестве фильмов, но настоящую популярность ей принесла роль в проекте "Великолепный век", благодаря чему прославилась и среди украинцев.

На новых сторис Нур появилась в ярком кружевном белье, а сверху накинула кофточку. Звезда сидела в кровати, дополнив образ шапочкой и теплыми домашними тапочками. Рукой Феттахоглу придерживала кота, который лежал рядом на подушке. Стоит отметить, что Нур вчера, 12 ноября, отпраздновала день рождения.

"Ограниченный разум, безграничная душа….

Добро пожаловать", - написала Нур.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Что сейчас вечеринка только начинается?", "Да благословит тебя Бог тысячу раз", "Описание очень тонкое, обожаю, фото уже красивое", "С днем ​​рождения! Желаю вам всего наилучшего!".

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