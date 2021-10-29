Актриса немецко-турецкого происхождения Нур Феттахоглу, звезда "Великолепного века", показала себя в соблазнительном образе, не оставив равнодушных.
Как пишет Politeka.net, Нур Феттахоглу стала успешной актрисой, сыграв во многих кинолентах. Украинскому зрителю звезда запомнилась по работе в турецком сериале "Великолепный век". Нур также ведет страничку в Инстаграм, где за актрисой следят более миллиона человек. Звезда там публикует много рабочих кадров, а также из обычной жизни.
На новом фото Нур была в кружевном боди, позируя за стеклом. Актриса соблазнительно выгнулась, демонстрируя роскошные формы и идеальную фигурку.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Это только начало", "Скоро день рождения Нур", "я так сильно тебя люблю", "Ты потрясающий человек", "Я люблю это, ты такая красивая", "С каждым днем ты становишься красивее".
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