Немецко-турецкая актриса Нур Феттахоглу показала новый образ на радость фанатов
Как пишет Politeka.net, Нур Феттахоглу является популярной актрисой, которая снимается во многих проектах. Но украинцам девушка запомнилась по роли в турецком сериале "Великолепный век". Актриса настолько известна, что за ней следят сотни тысяч фанатов в Инстаграм. И девушка старается не разочаровывать своих фолловеров, делясь регулярно снимками.
В этот раз Нур появилась в платье с разрезом выше колена. Девушка гуляла по лужайке, впечатляя фигурой. На втором фото актриса развернулась спиной, демонстрируя роскошные формы.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Что творит бог, "потрясающий образ потрясающей женщины", "Ты красивая моя любовь", "Какая вы красивая и элегантная женщина, мисс Нур", "Я тебя люблю. Привет из Казахстана".
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