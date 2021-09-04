Немецко-турецкая актриса Нур Феттахоглу показала новый образ на радость фанатов

Как пишет Politeka.net, Нур Феттахоглу является популярной актрисой, которая снимается во многих проектах. Но украинцам девушка запомнилась по роли в турецком сериале "Великолепный век". Актриса настолько известна, что за ней следят сотни тысяч фанатов в Инстаграм. И девушка старается не разочаровывать своих фолловеров, делясь регулярно снимками.

В этот раз Нур появилась в платье с разрезом выше колена. Девушка гуляла по лужайке, впечатляя фигурой. На втором фото актриса развернулась спиной, демонстрируя роскошные формы.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Что творит бог, "потрясающий образ потрясающей женщины", "Ты красивая моя любовь", "Какая вы красивая и элегантная женщина, мисс Нур", "Я тебя люблю. Привет из Казахстана".

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