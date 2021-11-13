Зараз він рідко буває з дружиною і сином

Відомий хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковський, що прилетів із США заради проекту, показав свого 4-річного сина, який залишився далеко.

Як пише Politeka.net, з самого народження Максим Чмерковський не став приховувати малюка від громадськості і шанувальників, тому фотографії маленького Шая Олександра на його сторінці в Instagram - не рідкість.

Через участь в шоу» Танці з зірками " зараз Максим Чмерковський рідко буває з дружиною і сином, проте хореограф зізнався, що сім'я - це найголовніше його мого життя.

"Спорт, харчування, здоров'я - це важливо, але ... найголовніше в моєму житті-це сім'я! Якби так можна було, то я в житті займався б тільки сім'єю, а особливо вихованням сина. У мене хороший приклад батька і дуже хочеться передати це своєму синові! А які у вас цінності?",- запитав він у фоловерів.

Відзначимо, що Максим Чмерковський з Одеси. Вперше прославився в Україні завдяки своїй участі в проекті "Холостяк". Це було більше 10 років тому. Після він поїхав до США, де брав участь у танцювальних проектах і здобував перемоги. Зараз Макс Чмерковський замінив Григорія Чапкіса в шоу"Танці з зірками".

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