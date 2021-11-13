Солістка українського гурту KAZKA Олександра Зарицька показала, що зберігає спілкування з хореографом Юрієм Мєшковим навіть після вильоту з «Танців з зірками».
Як пише Politeka.net, виконавиця поділилася новими кадрами у своїх сторіз.
Як відомо, Зарицька взяла участь у новому сезоні шоу "Танці з зірками", де танцювала в парі з Юрієм Мєшковим. За час підготовки та участі в проекті Саша скинула 20 кілограмів і показала відмінні результати в танцях.
Проте їх з Юрієм пара покинула проект минулого тижня, залишившись буквально за крок до фіналу. Втім, судячи з нових кадрів, якими поділилася Зарицька, вони з танцюристом продовжують спілкуватися і після шоу.
Саша зняла на відео їх нову репетицію в залі. На кадрах можна побачити, як Мєшков опрацьовує танець з іншим учасником «Танців з зірками» Олексієм Базелою, який виступав у парі з Лідою Лі.
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Як пояснила Зарицька, вони разом готуються до зйомок нового кліпу.
"Наша постійна рубрика-освоюємо нові танцювальні стилі. Готуємося до кліпу. Юра сьогодні приїхав в перший раз в наш офіс, я йому провела екскурсію", - розповіла співачка.
Пізніше вона показала, як вони з Мєшковим займалися вже удвох.
"Танцюрист року-Юрій. Просто чемпіон світу з контемпу", - представила свого партнера зірка.
Нагадаємо, Зарицька з KAZKA розповіла про велику біду і попросила допомоги в українців.
Як повідомляла Politeka, схудла на 20 кг солістка KAZKA Зарицька після "Танців з зірками" опинилася в обіймах Юрія Мєшкова.
Також Politeka писала, що у мережі показали чесне закулісся "Танців з зірками".