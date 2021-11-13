Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая показала, что сохраняет общение с хореографом Юрием Мешковым даже после вылета с «Танців з зірками».
Как пишет Politeka.net, исполнительница поделилась новыми кадрами в своих Сториз.
Как известно, Зарицкая приняла участие в новом сезоне шоу «Танці з зірками», где танцевала в паре с Юрием Мешковым. За время подготовки и участия в проекте Саша сбросила 20 килограммов и показала отличные результаты в танцах.
Тем не менее их с Юрием пара покинула проект на прошлой неделе, оставшись буквально за шаг до финала. Впрочем, судя по новым кадрам, которыми поделилась Зарицкая, они с танцором продолжают общаться и после шоу.
Саша сняла на видео их новую репетицию в зале. На кадрах можно увидеть, как Мешков прорабатывает танец с другим участником «Танців з зірками» Алексеем Базелой, который выступал в паре с Лидой Ли.
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Как пояснила Зарицкая, они вместе готовятся к съемкам нового клипа.
«Наша постоянная рубрика – осваиваем новые танцевальные стили. Готовимся к клипу. Юра сегодня приехал в первый раз в наш офис, я ему провела экскурсию…», - рассказала певица.
Позже она показала, как они с Мешковым занимались уже вдвоем.
«Танцор года – Юрий. Просто чемпион мира по контемпу», - представила своего партнера звезда.
Напомним, Зарицкая из KAZKA рассказала о большой беде и попросила помощи у украинцев.
Как сообщала Politeka, похудевшая на 20 кг солистка KAZKA Зарицкая после "Танців з зірками" оказалась в объятиях Юрия Мешкова.
Также Politeka писала, что в сети показали честное закулисье "Танців з зірками".