Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая показала, что сохраняет общение с хореографом Юрием Мешковым даже после вылета с «Танців з зірками».

Как пишет Politeka.net, исполнительница поделилась новыми кадрами в своих Сториз.

Как известно, Зарицкая приняла участие в новом сезоне шоу «Танці з зірками», где танцевала в паре с Юрием Мешковым. За время подготовки и участия в проекте Саша сбросила 20 килограммов и показала отличные результаты в танцах.

Тем не менее их с Юрием пара покинула проект на прошлой неделе, оставшись буквально за шаг до финала. Впрочем, судя по новым кадрам, которыми поделилась Зарицкая, они с танцором продолжают общаться и после шоу.

Саша сняла на видео их новую репетицию в зале. На кадрах можно увидеть, как Мешков прорабатывает танец с другим участником «Танців з зірками» Алексеем Базелой, который выступал в паре с Лидой Ли.

Как пояснила Зарицкая, они вместе готовятся к съемкам нового клипа.

«Наша постоянная рубрика – осваиваем новые танцевальные стили. Готовимся к клипу. Юра сегодня приехал в первый раз в наш офис, я ему провела экскурсию…», - рассказала певица.

Позже она показала, как они с Мешковым занимались уже вдвоем.

«Танцор года – Юрий. Просто чемпион мира по контемпу», - представила своего партнера звезда.

Напомним, Зарицкая из KAZKA рассказала о большой беде и попросила помощи у украинцев.

Как сообщала Politeka, похудевшая на 20 кг солистка KAZKA Зарицкая после "Танців з зірками" оказалась в объятиях Юрия Мешкова.

Также Politeka писала, что в сети показали честное закулисье "Танців з зірками".